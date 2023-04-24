Говорил о сексе и просил откровенные фото: житель Тюменской области вел интимную переписку со школьницами

На суде мужчина признал вину в полном объеме. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области осудили 28-летнего жителя Ишима, который развращал маленьких девочек по переписке. В материалах дела указано, что мужчина вел переписку в социальной сети с тремя несовершеннолетними школьницами на тему сексуальных отношений, отправлял им фотографии обнаженных частей женского и мужского тела.

А позже просил подростков отправлять ему подобные снимки.

– В совершении данного преступления житель города Ишима был изобличен благодаря тому, что одна из несовершеннолетних рассказала обо всем родителям, которые впоследствии уже обратились в правоохранительные органы, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

На заседании мужчина признал вину в полном объеме. Изучив материала дела, суд отправил тюменца на 6 лет в колонию строгого режима, а также парень должен возместить моральный ущерб потерпевшим на сумму свыше 150 тысяч рублей.