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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 5:08

Две жертвы: в Ялуторовске скончался пострадавший в жутком пожаре, которого пытались откачать врачи

Огонь полыхал в одной из квартир пятиэтажного жилого дома
Серафима Краснова
Огонь полыхал в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.

Огонь полыхал в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Ялуторовске на пожаре скончался человек. Детали происшествия озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Сотрудники ведомства спасли двух человек, они были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Инцидент произошел 23 апреля 2023 года на улице Новикова, 30 в девять часов вечера.

Огонь полыхал в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.

– На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось задымление в квартире на пятом этаже, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщается, что один из спасенных жителей умер в карете скорой помощи. Для тушения возгорания от МЧС привлекались 13 спасателей и 3 единицы спецтехники.