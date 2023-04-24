Жители Тюмени наблюдали в небе северное сияние 24 апреля 2023 года

Кадрами сияния поделились очевидцы в понедельник, 24 апреля 2023 года.

В Тюменской области снова заметили необычное и красивейшее природное явление – северное сияние. Кадрами сияния поделились очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 24 апреля 2023 года.

Так, природное явление заметили жители в центре города. Судя по представленным в посте фотографиям, небо в Тюмени окрасилось в зеленые и бело-голубые оттенки.

Фото: соцсети.

Напомним, что 3 марта 2023 года тюменцы наблюдали в небе необычное космическое явление. Перед жителями города предстало сближение двух планет, которые устроят «рандеву» в космосе.