В Тюмени ищут пропавшего с 21 апреля 33-летнего мужчину по имени Денис Нурмухаметов

Фото: группа «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюменской области ведутся поиски 33-летнего вахтовика. Мужчина исчез в районе поселка Туртас 21 апреля 2023 года. Денис Нурмухаметов до сих пор не вышел на связь с родными и близкими.

Тюменец ростом 174 сантиметра, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. На момент пропажи, сообщают в поисковой группе «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте», на нем были футболка и шорты.

Примечательно,что волонтеры не знают, что было с собой у пропавшего вахтовика. Он направлялся в Тюмень, когда перестал выходить на связь.