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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 1:00

Туман и небольшой дождь ждут жителей Тюменской области 24 апреля 2023 года

Ветер северо-западного направления подует со скоростью 15-17 метров в секунду
Серафима Краснова
Ветер северо-западного направления подует со скоростью 15-17 метров в секунду.

Ветер северо-западного направления подует со скоростью 15-17 метров в секунду.

Фото: Виктория Гаврик

В понедельник, 24 апреля, в Тюменской области местами ожидается небольшой дождь, в утренние часы в отдельных районах будет туманно.

В ночные часы вторника, 25 апреля, столбики термометров опустятся до +5 градусов Цельсия.

В ночные часы вторника, 25 апреля, столбики термометров опустятся до +5 градусов Цельсия.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Дневная температура воздуха, по данным ГУ МЧС России по Тюменской области, будет в пределах от +7 до +13 градусов. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 15-17 метров в секунду. С порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать.

В ночные часы вторника, 25 апреля, столбики термометров опустятся до +5 градусов Цельсия. Дождливая погода сохранится в Тюменской области и в последующие два-три дня.