Тюменцы отправятся на Дельфийские игры

Фото: официальная группа Дельфийских игр в соцсети

Юные таланты Тюменской области едут на Дельфийские игры. Об этом сообщает департамента культуры Тюменской области.

- Делегация Тюменской области отправилась на XXII Молодежные дельфийские игры России Регион представят 63 человека – победители областного отборочного тура, который прошел в январе-феврале этого года (в рамках национального проекта Культура). Дельфийские игры примет Саратов с 21 по 26 апреля - говорится в сообщении.

За победу тюменцы будут бороться в 21 номинации. В «Ансамблевом народном пении» выступит фольклорный ансамбль «РадовесЪ» колледжа искусств ТГИК. В номинации «Цирковое искусство» выступят Дарья Матвеева, Тимофей Назаров, Елизавета Сорокина – амбассадоры Дельфийских игр, ежегодно завоевывающие медали. В номинации «Эстрадный вокал» выступит Гадир Байрамов.

Тюменская область входит в десятку лидеров дельфийского рейтинга регионов уже на протяжении четырех лет. За это время только на всероссийских Дельфийских играх тюменцы завоевали 30 медалей: 9 золотых и 10 серебряных.