В Тюмени создают уникальные мужские сорочки с точно выверенной технологией пошива Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени производят первоклассные мужские сорочки. Как сообщает Тюменская область сегодня, их основными составляющими считается точно выверенная технология пошива и

качественные материалы. Такие товары шьют основатели единственного в Тюмени производства мужских рубашек - семья Закроевых.

Они запустили модный семейный бизнес 5 лет назад в Сургуте. Все началось с продажи мужских деловых костюмов, открытия небольшого ателье, а после дело пошло и в Тюмени - здесь открылся пошивочный цех. Жители региона могут приобрести как готовые костюмы от одной из старейших мануфактур России - компании «Большевичка», так и заказать индивидуальный пошив костюмов и сорочек.

- Мы видим результат работы, как нашей студии, так и других студий, которые есть в Тюмени и в регионе. Потому что все бизнесы, которые работают в сфере модной индустрии, показывают должный результат и это видно по людям, которых мы сегодня встречаем на улицах города. Многие из них хорошо красиво одеты, - рассказывает о миссии семейного бизнеса Иван Закроев.

Иван и Мария нацелены делать тюменцев счастливыми и красивыми, одевая их в индивидуальную стильную одежду из качественных тканей.