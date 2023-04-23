В Тюмени работники культуры на 4,5% выше планового показателя Фото: Юлия Кучеренко

Работники учреждений культуры в Тюмени получают достойную зарплату. К такому выводу пришли Вслух.ру, сравнив уровень заработка со средним по Тюменской области. Динамику представила директор городского департамента культуры Ирина Алексеева на заседании в гордуме.

- При плановом показателе 51 тыс. 237 рублей в 2022 году фактическое выполнение составило 53 тыс. 557 рублей, на 4,5% выше, - отметила Ирина Алексеева.

По сравнению с 2021 годом уровень зарплаты увеличился на 2%. Фактическая зарплата работников культуры выше средней по региону. В 2021 году заработок в среднем составил 52 тыс. 512 рублей, а по области оплата составила 47 тыс. 371 руб. В минувшем году разрыв сократился – 53 тыс. 557 рублей и 51 тыс. 237 рублей соответственно. В 2023 году плановый показатель составит 53 тыс. 557 рублей.