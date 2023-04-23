Тюменец разрабатывает уникальную технологию посадки семенного картофеля

Молодой ученый выявил оптимальную глубину посадки картофеля – 10 сантиметров Фото: Юлия Кучеренко

Аспирант ГАУ Северного Зауралья разрабатывает технологию посадки семенного картофеля для повышения урожайности. Об этом пишет АиФ-Тюмень.

Андрей Гайзатулин три года собирал данные и теперь на основе наблюдений сформулирует рекомендации для крупных сельхозпроизводителей и владельцев небольших подсобных хозяйств. Молодой ученый изучал распространенные в Тюменской области сорта «Ред Скарлет», который лидирует по площади посадки на сельхозпредприятиях региона, и «Северный», выращиваемый в основном в частном секторе.

По словам Андрея Сергеевича, на выход сменной фракции клубней влияют время начала посевных работ, глубина посадки, расстояние между кустами и предшественник овощной культуры.

– Лучшим предшественником для картофеля является чистый пар, то есть поле, свободное от возделывания культур в течение всего вегетационного периода. Неплохая урожайность наблюдалась после овса, а вот клевер в качестве предшественника подходит меньше всего - отметил Андрей Сергеевич.

Молодой ученый выявил оптимальную глубину посадки картофеля – 10 сантиметров. Самая большая урожайность наблюдается при расстоянии между кустами 75x20 сантиметров. Молодой человек продолжит исследование в этом году. По его завершении Андрей Гайзатулин предложит свою технологию выращивания семенного картофеля раннеспелых сортов.