В Уватском районе контролируют качество водоснабжения Фото: Юлия Кучеренко

В Уватском районе решают вопросы водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. Вопросы водоснабжения обсудили во время рабочего визита главы Уватского района в посёлок Муген.

- На встрече с жителями обсудили различные вопросы, в том числе о касающиеся услуг ЖКХ. Были жалобы на качество воды и уровень давления во внутридомовых сетях. В настоящее время проведена замена фильтрующих элементов очистных сооружений, качество воды стало соответствовать нормам - отметил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Качество воды будут контролировать и дальше. Запланированы работы, позволяющие держать нормативное давление в водопроводных сетях. Директор муниципального предприятия «Туртасское» Андрей Быков сообщил, что решить проблему с водой в Мугене поможет резервуар большего объёма. Его не хватает для поддержания постоянного давления воды.