К 100-летию Тобольского район создадут панно из вышивальных этюдов

Фото: Тобольский муниципальный район

Мастерицы Тобольского района создают панно из вышивальных этюдов. Творение, по информации Тюменской лини создают к 100-летию Тобольского район.

Подарок к юбилею готовит местный совет ветеранов. Для юбилейного панно сотворили больше 120 тематических работ, на них изображены достопримечательности, животные и растения, которые можно встретить в районе.

По словам председателя совета ветеранов Надежды Фоминых, коллективная работа рукодельниц тобольских сёл будет состоять из двух частей размером полтора на два метра.

- Уже готовы этюды. Теперь предстоит большая и кропотливая работа: собрать из частей единую композицию, - рассказала председатель.