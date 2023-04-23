Из Тюмени на 13 часов задержали рейс в Сочи Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам задержанного рейса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

По расписанию рейс 510 по маршруту Тюмень - Сочи авиакомпании «ИКАР» должен был улететь уже в 6:45 сегодня, 23 апреля 2023, из аэропорта Тюмени «Рощино», но произошла задержка рейса. Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. Теперь рейс вылетит примерно в 20:00. На рейс зарегистрировано 200 пассажиров, из них 24 ребёнка.

- Тюменским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами - отметили в ведомстве.