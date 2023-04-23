Начинающим тюменским садоводам рассказали, как подкормить рассаду огурцов

Тюменцам рассказали, подкормить рассаду огурцов Фото: Юлия Кучеренко

У заядлых дачников уже начался «огородный зуд» - тянет заняться посадками. А холодная погода не даёт развернуться. Вот и превращают подоконники в приусадебные участки. Один из самых капризных овощей – огурец. Его сложно выращивать в рассаде: то падает, то вытягивается. Но этого избежать, придерживайтесь определённых условий.

- Ставьте рассаду огурцов на хорошо освещённое место или включайте фитолампу. Оптимальная температура воздуха в доме должна быть +25 градусов, а влажность - около 45-50 процентов. Обильный полив не приветствуется, берегите рассаду огурцов от сквозняков и не сажайте её в тесную посуду, иначе сеянцы начнут «конкурировать» между собой, стремясь обогнать друг друга в росте. Иногда огуречная рассада начинает вытягиваться с появления первых листочков, в таком случае аккуратно оборвите нижний лист. Сеянец застрессует и замедлит рост. Досыпка хорошо прогретой и сухой земли тоже помогает приостановить вытягивание рассады огурца - советует опытная огородница Нина Петрова.

Нина Петрова рекомендовала начинающим садоводам подкормить рассаду огурцов, чтобы она росла коренастой.

- Я применяю разные подкормки, но одновременно поливать можно только одной, - заострила внимание дачница. - Отлично откликается огуречная рассада на смесь из сульфата калия и мочевины. Смешайте 1 чайную ложку сульфата калия и половину чайной ложки мочевины в трёх литрах воды. Полейте под корень каждого саженца по 3-4 столовых ложки. Предлагаю сделать натуральную дрожжевую подкормку: 1 чайная ложка сухих дрожжей, 3 литра воды и 1 столовая ложка сахара. Раствор оставляем в тепле на сутки. Тоже по три ложки под корень саженца поливайте. Мне больше нравится подкормка из 2 чайных ложек золы, 2 капель йода и 3 столовых ложек молока. Всё это замешивайте в трёхлитровой банке и настаивайте сутки. Перед применением встряхните, и полейте по 3-5 столовых ложек на каждый сеянец.

Если у вас останутся подкормки, то выбрасывать их не стоит. Они понравятся рассаде перцев, томатов, баклажанов и комнатным цветам.