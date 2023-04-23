Тюменским дачникам до конца апреля посоветовали избавить растения от вредителей Фото: Юлия Кучеренко

До конца апреля дачники должны успеть сделать прививки растениям и подкормить, а также обработать деревья от вредителей. Об этом пишет Мегатюмень.

- В тех местах, где кору основательно подпортили грызуны, и она повреждена до самой древесины, ее можно обработать противогрибковым препаратом, глиняной болтушкой ли бордоской жидкостью. А потом замазать пастами РанНет, БлагоСад или Живица. Закрепите на деревьях ловчие пояса – спасение от муравьёв, тли, клещей, долгоносиков и других вредителей. Подкормите сад мочевиной или аммиачной селитрой, чтобы обогатить почву азотом. Норма внесения – 30-50 граммов на 1 кв.м. Можно приготовить лакомку саду из птичьего помёта – 150-200 граммов на 1 кв.м. Перед процедурой прорыхлите приствольные круги, а после неё замульчируйте торфом или перегноем, чтобы замедлить испарение влаги, - советует бывалая дачница Марина Занкова.

А вот с посадкой саженцев Марина Занкова советовала не спешить. Это лучше сделать ближе к маю и стоит уделить внимание кустарникам - смородине, крыжовнику и малине.