Тренер по фитнесу рассказала тюменцам о пользе бега Фото: Татьяна Коркина

Тренер по фитнесу Юлия Юст рассказала о пользе бега. Ее советы пересказали в издании «Тюменская область сегодня».

По мнению специалиста, занятия спортом во все времена положительно сказываются на организме, жизнедеятельности, настроении, а также внешности человека. Для занятий не обязательно иметь специальную одежду или обувь, подойдут обычные кроссовки и самая простая спортивная форма и даже не нужно покупать абонемент в фитнес клуб, даже наоборот – бег на воздухе в разы полезней.

– Бег должен быть поставлен правильно. Я рекомендую переносить вес от пятки к носку, или же приземляться на всю стопу. Главное чтобы колено было, так скажем, мягким, то есть слегка подогнутым во время приземления на ногу. Неправильная техника бега может привести к травмам и это никак не стыкуется с нашими планами добиться положительного эффекта для нашего организма, – поделилась специалист.

Эксперт выделяет, что бег положительно влияет на наши аэробные способности, так как мышцы человека при таких нагрузках сокращаются благодаря кислороду. Соответственно развивается объем легких, а сердце становится более сильным и активнее качает кровь, через которую, как раз и транспортируется кислород. Это помогает человеку становится более выносливым, а значит и готовым совершать больше действий ежедневно.

Регулярные пробежки помогают повысить уровень иммунной системы, потому что в результате постоянной физической нагрузки происходят определенные изменения внутри клеток, а именно: улучшаются обменные процессы и питание клеток.