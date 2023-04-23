Врачи Тобольска спасли жизнь мужчине с острой интоксикацией организма

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи областной больницы № 3 Тобольска спасли жизнь пассажиру автобуса, следовавшего мимо Тобольска в Омск. Скорой помощь доставила мужчину в критическом состоянии с едва различимыми признаками сознания и температурой тела, которая превышала 40 градусов.

Как пояснили в пресс-службе медицинского учреждения, мужчине резко стало плохо в автобусе, появились признаки острой интоксикации организма. После обследования у него выявили обширное воспаление лёгких и бронхов. Ситуация осложнялась тем, что у мужчины практически отказали почки. Его госпитализировали в реанимацию, где начали проводить интенсивную терапию.

Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а лекарствами пытались очистить организм от токсинов, нормализовать электролитный баланс и вывести лишнюю жидкость с помощью высокотехнологичного оборудования. Из-за анемии мужчине непрерывно требовалось переливание крови и в зависимости от состояния - подбор различных схем антибактериальной терапии, а также дополнительные сеансы детоксикации.

Только после 22 дней реанимации мужчина пошел на поправку. Еще две недели мужчина провел в терапевтическом отделении. И только после этого его выписали.