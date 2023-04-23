В конце апреля в Тюмени запустят теплоходы по Туре Фото: Юлия Кучеренко

В конце апреля в Тюмени запустят теплоходы по Туре. Сейчас идут последние подготовительные работы по подготовке судов к новой навигации, а с 29 апреля планируют запуск.

- Определили точную дату начала навигации - 29 апреля. Сейчас выполняем косметическую покраску судов, размещаем спасательный инвентарь, занимаемся уборкой палуб и настройкой оборудования. Прошли тестовые рейсы, в ходе которых проверили работу двигателей, выполнили регулировку ходовых характеристик, - рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

Информационное агентство "Тюменская линия" сообщает, что на 1 и 9 мая запланированы вечерние рейсы "Салют". Тюменская судоходная компания планирует запустить "Вернисаж на набережной", где тюменцы и гости города смогут увидеть и приобрести работы тюменских художников, а так же выставку-продажу сувенирной продукции местных мастеров.