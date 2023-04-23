Жителей Тюмени ждут для участия в форуме «Алтай. Территория развития»

Фото: Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Тюменцы отправятся на образовательный форум на Алтай, который пройдет с 28 мая по 2 июня.

Юбилейный окружной форум «Алтай. Территория развития» на озере Ая соберет порядка 500 молодых активистов от 18 до 35 лет. Их ждет грантовый конкурс, проектные мастерские и образовательная программа. Подать заявку можно до 30 апреля на платформе «Росмолодежь. События». К участию могут присоединиться добровольцы, координаторы социальных и патриотических проектов, журналисты, редакторы, творческие создатели, предприниматели, политики, представители профсоюзов.

Главной темой форума станет «Наставничество». На трех направлениях — «АТР-социальный», «АТР-управленческий» и «АТР-трудовой» - пройдут восемь образовательных площадок. Молодые люди познакомятся с новыми тенденциями продвижения и освоят навыки продюсирования для эффективного развития инициативы.

Мегатюмень пишет, что на форуме состоится грантовый конкурс от Росмолодежи. Заявку могут официально подтвержденные участники «Алтая. Территории развития» до 23 мая. Максимальный размер грантовой поддержки равен 1 миллиону рублей.