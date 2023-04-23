Тюменская область установила рекорд в динамике оптовой торговли Фото: Юлия Кучеренко

Тюменская область продемонстрировала рекордный показатель по динамике оптовой торговли.

За два месяца оборот превысил 167 млрд рублей. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Росстат.

В январе-феврале 2023 года в Тюменской области показатель составил 162,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чуть меньше - в Еврейской автономной области (160,6%) и Северной Осетии (160,1%). В УрФО за эти два месяца индекс превысил 1 трлн 340 млн рублей, в России – более 18 трлн рублей, из которых 5,7 трлн приходится на Москву. Индексы показали снижение: 98,8% в федеральном округе и 86,6% по стране.

Положительная динамика оказались в Челябинской (119,1%) и Курганской (102,1%) области. В ХМАО-Югре индекс 96,4%, в Свердловской области – 90%, в ЯНАО – 79,3%. В абсолютных цифрах по оптовой торговле лидируют Свердловская (653,7 млрд) и Челябинская (210,1 млрд рублей) области. Тюменская область занимает третье место.