В Тюмени 23 апреля будет дождливо и ветрено, но потеплеет до +17 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 апреля, в Тюмени будет облачно, ночью дождь. В северных районах Тюменской области местами туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Днем на территории области небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6, местами до -4 градусов, днем столбик термометра поднимется до +12,+17 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве - то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным - крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.