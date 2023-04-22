Фото: МЧС России по Тюменской области

Тюменские байкеры помогут ловить поджигателей сухой травы. Накануне сотрудники областного МЧС провели рабочую встречу с поклонниками «железных коней», на которой и было принято данное решение.

- С открытием сезона байкеры будут проводить внештатные моторейды. В случае выявления ландшафных пожаров они незамедлительно сообщать об этом в МЧС, - прокомментировали в ведомстве.

А если байкеры помогут установить поджигателей, их ждет денежное вознаграждение. Соответствующее постановление было подписано губернатором Александром Моором от 1 июля 2022 года.

Напоминаем, что в Тюменской области запрет на посещение лесов продлен до 13 мая. Это значит, что до указанной даты жителям нельзя посещать леса, так как велик риск возгорания.