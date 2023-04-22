В Тюмени назвали имена победителей конкурса «Педагог года»

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стали известны имена победителей и призеров профессионального конкурса «Педагог года Тюменской области-2023». Торжественная церемония закрытия состоялась сегодня в здании филармонии.

Всего в суперфинал конкурса вышли 53 человека, однако победителями оказались лишь десять. В номинации «Учитель года» выиграла Наталья Прокопенко (СОШ № 25 г. Тюмени, учитель русского языка и литературы), а «Воспитателем года» стала Анастасия Суздалева (д/с № 50 г. Тюмени). Звание «Педагога-психолога года» завоевала Мария Усачева (Винзилинская СОШ им. Г.С. Ковальчука), «Учителя-дефектолога года» - Валентина Плеханова (Луговская СОШ), а «Мастера года» - Иван Зарубин (Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства). В номинации «Педагогический дебют» (учитель) лучшим стал Дмитрий Илларионов (СОШ № 15 г. Тюмени, учитель истории и обществознания), а Елизавета Щигорцова (д/с № 158 г. Тюмени) обошла всех в номинации «Педагогический дебют» (воспитатель). Лучшим в номинации «Классный руководитель» стала Анастасия Репанова (Староалександровская СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Калиева), в номинации «Навигатор детства» победила Юлия Васильева (Мальковская СОШ), а «Директор года» - Татьяна Придорогина (Боровская СОШ).

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

- «Педагог года» позволяет сделать шаг вперед, ведь решиться на участие в областном конкурсе - это уже победа. Рада, что конкурс развивается, что появляются новые имена. Это и молодые педагоги, которые только осваивают профессию и те, кто вносит весомый вклад в воспитание подрастающего поколения, - сообщила директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Кстати, впервые в Тюменской области был вручен нагрудный знак «Почетный наставник Российской Федерации». Им награждена ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат.