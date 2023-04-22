Посол Руанды в РФ посетил Тюмень, чтобы обсудить вопросы образования и медицинского туризма

Фото: Тюменский кардиологический научный центр

В Тюмень прибыл чрезвычайный и полномочный Посол Республики Руанда в России, генерал-полковник Франк Мушио Каманзи. Цель его визита - сотрудничества в сфере медицины, образования и науки.

Вчера, 21 апреля, Франк Мушио Каманзи побывал в Тюменском кардиоцентре. Там гостю показали современные операционные, клинико-диагностическую лабораторию, ультразвуковое оборудование последнего поколения, а также рассказали о научных исследованиях и работе по мировым стандартам.

Как отметила директор кардиоцентра Марина Бессонова, визит посла касался медицинского туризма и обучения врачей и студентов, которые могли бы получать дополнительные знания на базе института.

- Для нас представляет интерес взаимодействие по лечебной и образовательной сферам. Сейчас мы все изучаем, смотрим, но уже можно сказать, что у нас получится прекрасное сотрудничество по этим направлениям, - отметил Франк Мушио Каманзи.

Отметим, что Руанда - одна из самых динамично развивающихся стран Африки, готовая к контактам с российскими организациями.