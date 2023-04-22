В Тюменской области запрет на посещение лесов продлили до 13 мая Фото: Вера Зенина

В Тюменской области запрет на посещение лесов продлили до 13 мая. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор, ознакомиться с ним можно на официальном итернет-портале правовой информации.

Напоминаем, что особый противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля. Это значит, что с данного времени жителям нельзя посещать леса, так как велик риск возгорания.

- Снега в лесах уже нет, поэтому вероятность возникновения пожара весьма велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские, - сказал тогда губернатор.

А с 10 апреля в Тюменской области ввели режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС.

По информации властей, данное решение принято из-за угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением ландшафтных (природных) пожаров.