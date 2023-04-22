«Формат торжеств меняется»: Александр Моор рассказал, как в Тюмени отпразднуют День Победы

Фото: Александр Моор, соцсети

Глава Тюменской области Александр Моор объявил о новом формате празднования Дня Победы.

- До Дня Победы - самого святого и любимого в нашей стране праздника - осталось чуть больше двух недель. В этом году меняем традиционный формат проведения мероприятия. Чтобы не собирать в одном месте большое количество жителей, организуем много локальных мероприятий. Во всех муниципалитетах региона предусмотрено большое количество концертных площадок, - подчеркнул губернатор.

По словам Александра Моора, в это году горожане не увидят торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов, но смогут полюбоваться военной техникой, которая проследует через всю Тюмень. Кроме того, запланирован плац-концерт курсантов ТВВИКУ на площади у мемориального комплекса «Память», а на набережной пройдет праздничный парад катамаранов «Под парусами Победы».

- Да, формат торжеств меняется, но сам дух праздника остается. День Победы вселяет чувство гордости и уважения к поколению победителей, к истории нашей великой страны и бессмертному подвигу предков. Самое главное, чтобы ветераны Великой Отечественной войны всегда были окружены нашей заботой и вниманием, - сказал Александр Моор.