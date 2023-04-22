Жителям Тюмени раздадут георгиевские ленточки

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В Тюмени стартует традиционная Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». В преддверии 9 мая волонтеры будут раздавать главный символов Победы в Великой Отечественной войне в торговых центрах, скверах и на городских площадях.

Встретить волонтеров с ленточками и получить ее можно будет в следующих точках:

- с 12.00 до 18.00 по ул. Дзержинского, д. 30 - 25 апреля;

- с 12.00 до 18.00 в сквере Николая Машарова - 27 апреля;

- с 12.00 до 18.00 на площади Европы - 29 апреля;

- с 12.00 до 18.00 у входа в ТЦ «Кристалл» - 4 мая;

- с 12.00 до 18.00 у входа в ТЦ «Колумб» - 5 мая;

- с 12.00 до 18.00 на площади Памяти - 6 мая.

Для миллионов людей георгиевская ленточка олицетворяет память о героях, спасших мир от фашизма, связь поколений и воинскую славу.