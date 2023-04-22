Офтальмолог рассказала тюменцам, можно ли делать лазерную коррекцию зрения после 40 лет

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Есть мнение, что лазерную коррекцию зрения нужно успеть сделать до 40 лет, поскольку потом может быть поздно. Однако врач-офтальмолог Тюменского областного офтальмологического диспансера Мария Лаврентьева опровергла эти слова.

- Лазерную коррекцию можно делать в любом возрасте, она не является противопоказанием. Но те, кто после 40 лет решаются на такую операцию, должны учитывать, что зрение вдаль восстановится, а вблизи будет плохим. Дело в том, что после 40 лет начинаются возрастные изменения, - говорит офтальмолог.

Кстати, после лазерной коррекции зрение не должно ухудшиться. Если это произошло, то причина не в проведенной операции, а в других факторах.

- Если лазерная коррекция проводилась в 20 лет, а в 60 лет пациент пожаловался на ухудшение зрения, то, скорее всего, речь идет о катаракте, - резюмировала доктор.

По словам врача, это не значит, что миопия снова начала прогрессировать, скорее всего, у человека есть сопутствующие заболевания, сообщает «АиФ-Тюмень».