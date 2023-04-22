Тюменский диетолог рассказала, какой перекус поможет сбросить вес

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Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Такой вопрос волнует всех, кто заботится о своей фигуре или мечтает похудеть.

Тюменский врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева рассказала, какие продукты можно использовать в качестве перекуса без вреда для здоровья и массы тела.

По ее словам, важно знать, что набор массы тела происходит, как правило, из-за двух групп продуктов: это сладкое и жирное. Значит, такой пищи следует избегать. При этом основная проблема в том, что продукты, способствующие набору веса, часто бывают в абсолютной доступности, стоит протянуть руку. Например, печенье или бутерброд с колбасой, всегда актуальные к чаю.

В первую очередь нужно попить воды - продукт с нулевыми калориями. Иногда желание что-то поесть - это «маска» жажды, в таком случае аппетит сразу снизится. Особенно такое происходит у пациентов с избыточной массой тела, которые не соблюдают водный режим. А таких, надо сказать, очень много. Вода работает в качестве стимулятора обмена веществ и выводит токсины, поэтому 4-5 стаканов в день - это обязательное условие.

Для легкого перекуса между приемами пищи годятся различные фрукты: яблоки, груши, апельсины, грейпфрут. А вот употребление бананов, фиников, инжира и винограда при снижении веса нужно контролировать, поскольку они обладают высоким гликемическим индексом.

Еще хороший вариант - овощи и зелень. Огурцы, помидоры, капуста и сельдерей содержат большое количество пищевых волокон, которые увеличивают объем пищи в желудке и, соответственно, снижают аппетит, а кроме того, они благоприятно действуют на кишечную микрофлору, сообщает «Тюменская область сегодня».