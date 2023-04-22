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НовостиОбщество22 апреля 2023 13:18

Тюменский диетолог рассказала, какой перекус поможет сбросить вес

Это всем известные продукты
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Такой вопрос волнует всех, кто заботится о своей фигуре или мечтает похудеть.

Тюменский врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева рассказала, какие продукты можно использовать в качестве перекуса без вреда для здоровья и массы тела.

По ее словам, важно знать, что набор массы тела происходит, как правило, из-за двух групп продуктов: это сладкое и жирное. Значит, такой пищи следует избегать. При этом основная проблема в том, что продукты, способствующие набору веса, часто бывают в абсолютной доступности, стоит протянуть руку. Например, печенье или бутерброд с колбасой, всегда актуальные к чаю.

В первую очередь нужно попить воды - продукт с нулевыми калориями. Иногда желание что-то поесть - это «маска» жажды, в таком случае аппетит сразу снизится. Особенно такое происходит у пациентов с избыточной массой тела, которые не соблюдают водный режим. А таких, надо сказать, очень много. Вода работает в качестве стимулятора обмена веществ и выводит токсины, поэтому 4-5 стаканов в день - это обязательное условие.

Для легкого перекуса между приемами пищи годятся различные фрукты: яблоки, груши, апельсины, грейпфрут. А вот употребление бананов, фиников, инжира и винограда при снижении веса нужно контролировать, поскольку они обладают высоким гликемическим индексом.

Еще хороший вариант - овощи и зелень. Огурцы, помидоры, капуста и сельдерей содержат большое количество пищевых волокон, которые увеличивают объем пищи в желудке и, соответственно, снижают аппетит, а кроме того, они благоприятно действуют на кишечную микрофлору, сообщает «Тюменская область сегодня».