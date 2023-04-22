В Тюменской области возросло число заявлений о регистрации недвижимости

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За первый квартал 2023 года в Управление Росреестра и филиал ППК «Роскадастр» по Тюменской области поступило 909 224 заявления о кадастровом учете, регистрации прав и запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Это на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

От общего числа всех заявлений на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН приходится более 826,5 тысяч. На учет и регистрацию недвижимости подано 82,6 тысячи заявлений, из них 9,4 тысячи на кадастровый учет, регистрацию прав - 65,7 тысяч, на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации - 7,5 тысяч.

В электронном виде в Управление поступило 43,4 тысячи заявлений, что составило 52,5% от общего числа заявлений, поступивших на учет и регистрацию.

Доля электронных заявлений о регистрации ипотеки за первый квартал составила 76,4%, договоров долевого участия - 93,2%, сообщает «Мегатюмень».