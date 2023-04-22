Индекс роста цен в Тюменской области ниже, чем по России и в УрФО Фото: Вера Зенина

Специалисты Росстата оценили динамику индексов потребительских цен в регионах страны. В итоге они выяснили, что показатели в Тюменской области меньше, чем в целом по России и одни из самых низких в Уральском федеральном округе

В феврале в Тюменской области потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с декабрем. Так, продукты подорожали на 1,6%, услуги - на 0,8%. А непродовольственные товары подешевели на 1,8% - это максимальное значение в УрФО.

По индексу на продукты Тюменскую область обгоняет Ямал - на 0,1%. Что касается услуг, то лишь в северных округах зафиксировано небольшое снижение в пределах 1%. В других регионах Уральского федерального округа показатели выше, чем у нас.

В целом по УрФО цены на товары и услуги подорожали на 0,9%, в том числе на продукты - на 1,9%. В России - на 1,3% и 2,1% соответственно.

По сравнению с январем в феврале розничные расценки в Тюменской области поднялись на 0,1%: на продукты - на 0,3%, на услуги - на 0,8%. А вот непродовольственные товары сбавили 0,6%.

В среднем в УрФО цены выросли на 0,4%, в России - на 0,5%, сообщает «Вслух.ру».