Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН

В Тобольске выпустят на волю спасенного от гибели голубя Симу. Это произойдет 25 апреля, когда придет обещанное синоптиками тепло. За полгода птица восстановилась, нагуляла вес и уже просится на улицу к соплеменникам.

Выходила голубя работница административно-хозяйственного отдела Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Людмила Новоселова совместно с коллегой Еленой Беликовой.

- Голубь попал к нам с улицы весь облитый вареньем. Сделали это специально или он испачкался сам, история умалчивает. В итоге варенье застыло, перышки слиплись, птица не могла летать и нормально питаться, ее ждала неминуемая гибель, - рассказала Людмила Новоселова.

Голубя помыли, высушили, обогрели и накормили, а затем сделали для него настоящий домик. Приспособили под него большую коробку, застелили ее газетами, а из черенка от лопаты сделали насест. Сверху импровизированную голубятню прикрыли антимоскитными сетками.

- Сима - потому что симулянт. Ведь он даже когда привык к нам и беспокоился, если к нему долго не подходишь, все равно боялся. И мы, когда меняли ему подстилку и кормили, говорили: не прикидывайся, симулянт, все свои. Так симулянт сократился до Симы, - смеется женщина.

После спасения голубь был истощен и измучен, по словам сотрудниц станции, под перышками даже не прощупывались мышцы. Но за почти шесть месяцев полноценного рациона Сима восстановился и окреп, а с приходом весны стал ворковать, гулить и проситься на улицу.

Тогда было решено выпустить его в естественную среду обитания. Сейчас Сима проводит последние дни со своими спасительницами, сообщает «Тюменская линия».