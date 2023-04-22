Эксперты тюменского Культурно-образовательного форума будут сопровождать проекты участников

Фото: департамент культуры Тюменской области

В оздоровительном центре «Олимпийская ребячка» подвели итоги III Культурно-образовательного форума Тюменской области (КОФ ТО). По словам директора департамента культуры Елены Майер, на участие в форуме поступило почти 800 заявок. В этом году он проходил четыре дня и включил детскую программу, лекторий «Культура 2.0», специальную образовательную программу для руководителей отрасли и выездной интенсив для сотрудников учреждений, которые занимаются проектной деятельностью.

Победителем Детского дня КОФ форума стал проект из Сорокинского района «Сказочный мир театра теней». Школьники предложили развивать творческие способности малышей через участие в настольном театре теней. Проект уже оценили на муниципальном уровне и реализовали в детских садах района. В августе авторы представят свой опыт на всероссийском Детском культурном форуме в Москве.

Традиционная концепция «4К Культура» стала основой треков выездного интенсива «Культурный университет», программным директором которого выступил сооснователь агентства «Команда+1» и стартапа «Темза» Максим Шелунцов. Для студентов провели практические занятия по сервис-дизайну, источникам финансирования культурных инициатив, позиционированию и прочее. Наставниками студенческих команд стали ведущие менеджеры и деятели культуры России.

Теперь выпускники КОФ ТО будут прорабатывать свои идеи самостоятельно, консультируясь с экспертами онлайн. Конечный смотр проектов намечен на ноябрь этого года.