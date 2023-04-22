Пермский театр представил тюменским зрителям спектакль «Катерина Измайлова»

Фото: Тюменский большой драматический театр

Пермский академический «Театр-Театр» представил тюменским зрителям спектакль «Катерина Измайлова», основанный на знаменитом очерке Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Мрачная история рисует первую в литературе женщину-серийную убийцу, на руках которой кровь четверых людей.

Кстати, одной из самых ярких интерпретаций этого литературного произведения стала опера Дмитрий Шостаковича, которая легла в основу спектакля австрийского режиссера. В 2006 году Мартин Кушей поставил «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича в Нидерландской Опере. Его спектакль, одновременно условный и полный натурализма, поднимавший тему беспредельности зла, невероятно впечатлил художественного руководитель пермского театра Бориса Мильграма и вдохновил на собственное высказывание о природе разрушения человеческой личности, обесценивания человеческой жизни - как чужой, так и своей.

- На уровне сюжета «Катерина Измайлова» - жуткая история, в которой нет ни одного положительного персонажа. Тьма, закрывающая все! Как правило, зрители не хотят заходить на территорию жестокости и мрака, а мне это кажется необходимым: на уровне подсознания мы должны чего-то бояться в самих себе, ведь в каждом из нас есть добро и зло, свет и тьма. Трагедия человечества состоит именно в том, что злодеи не падают с луны - они возникают из нас, - говорит Борис Мильграм.

Спектакль сопровождался живой музыкой, где хор является действующим лицом – и комментатором, и соучастником, и голосом рока. Причем дирижер и музыканты симфонического оркестра «Театр-Театр» находятся на сцене, сообщает «Тюменская область сегодня».