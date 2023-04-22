Тобольский «Менделеев-парк» соединят экотропой с курортом «Алемасово»

Фото: Максим Афансьев, соцсети

Тобольский «Менделеев-парк» будет лучшим как минимум во всем Уральском федеральном округе. В этом убежден глава города Максим Афанасьев, сообщает «Тюменская линия».

- Мы стараемся создавать все самое лучшее. На этапе обсуждения наша тобольская молодежь предложила взять за основу все заслуги и достижения известного во всем мире Дмитрия Ивановича Менделеева. При поддержке компании СИБУР в течение 2022 года разрабатывали концепцию. Это детальная планировка территории, определение функционального использования, мест размещения аттракционов. Самое интересное, что мы смогли найти возможность соединить наш «Менделеев-парк» экотропой с курортом «Алемасово», - рассказал градоначальник.

Реализовать проект планируют в три этапа. На первом собираются сделать плоскостное благоустройство, после которого местные жители смогут спокойно прогуливаться и общаться. На втором установят аттракционы, а третий подразумевает соединение с экотропой.

После презентации концепции специалисты приступят к разработке проектной документации.

- Заключим контракт на разработку проекта. Стройка начнется либо в 2024 году, либо в 2025 году. Все будет зависеть от срока разработки проектной документации, - добавил Максим Афанасьев.