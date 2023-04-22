У врачей Нижней Тавды стало больше возможностей для диагностики женского здоровья

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У акушеров-гинекологов областной больницы №15 (с. Нижняя Тавда) стало больше возможностей для диагностики и раннего выявления заболеваний. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в медучреждение поступили новые кольпоскопы.

Один прибор, с визуализацией, установили в кабинете акушера-гинеколога женской консультации Любови Бабиковой. Второй передали в распоряжение врача Тюневской врачебной амбулатории.

Кольпоскопия считается дополнительным методом исследования. Назначают его по показаниям, чаще по результатам цитологического мазка, либо по каким-то жалобам женщины, либо по визуальному осмотру. При помощи кольпоскопа врач без труда сможет обнаружить многие женские патологии, включая предраковые состояния, и определить характер образования.

Ежегодно в больнице выполняется более 150 кольпоскопий, а в 2022 году было выявлено 45 предраковых заболеваний и 2 случая рака шейки матки на ранней стадии.