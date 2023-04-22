В Западно-Сибирском регионе проведут сортоиспытание картофеля, выведенного тюменскими учеными

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В Западно-Сибирском регионе проведут сортоиспытание картофеля под названием «Тюменский», выведенного учеными ГАУ Северного Зауралья. Для этого доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры биотехнологии и селекции в растениеводстве Юрий Логинов и аспирант направления подготовки «сельское хозяйство» Андрей Гайзатулин соединили сорта «Идеал» и «Гранат».

«Тюменский» обладает рядом преимуществ. Во-первых, он дает стабильную урожайность 30-35 тонн с гектара, и это больше, чем демонстрируют стандартные среднеспелые сорта. Во-вторых, картофель устойчив к основным болезням - альтернариозу и фитофторозу.

Государственное сортоиспытание пройдет на шести сортоучастках: Тюменском, Омском, Барнаульском, Новосибирском, Кемеровском и Алтайском.

В течение двух лет картофель будут сравнивать со стандартными сортами. Если испытания пройдут успешно и «Тюменский» признают конкурентоспособным сортом, дающим стабильный урожай, ГАУ Северного Зауралья станет его оригинатором и получит право на производство и продажу семенного материала, сообщает «АиФ-Тюмень».