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НовостиПолитика21 апреля 2023 12:42

В Тюменской области на пост руководителя регионального управления Минюста РФ назначили Анвара Ахмедзянова

Анвар Ахмедзянов трудится в правоохранительных органах с 1996 года
Серафима Краснова
Анвар Ахмедзянов трудится в правоохранительных органах с 1996 года

Анвар Ахмедзянов трудится в правоохранительных органах с 1996 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области назначили нового начальника управления Министерства юстиции РФ. Им стал Анвар Ахмедзянов. Губернатор региона Александр Моор сегодня, 21 апреля, провел встречу с новым руководителем.

– Анвар Ахмедзянов трудится в правоохранительных органах с 1996 года. Он занимал различные руководящие должности в прокуратуре и Следственном комитете, в том числе в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Моор уверен, что с приходом нового руководителя взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться.