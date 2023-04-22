МФК «Тюмень» сыграет с «Норильским никелем» за право выйти в полуфинал Суперлиги

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МФК «Тюмень» поборется за право сыграть в финале PARI Суперлиги по мини-футболу. Для этого спортсменам нужно проявиться себя в плей-офф и выйти в полуфинал. Кстати, за место в нем поборются сразу восемь клубов (для выхода в следующий тур нужно три победы в серии).

Соперником МФК «Тюмень» станет «Норильский никель». Для нашей команды первые матчи пройдут на выезде: 24 и 25 апреля поединки состоятся в спорт-холле «Айка».

В регулярном чемпионате «Тюмень» и «Норильский никель» провели 4-й и 13-й туры. В гостях и дома клубы получили по победе и по поражению. По итогам регулярки тюменцы остановились на 7-м месте, соперник – на 2-м, поэтому он начинает плей-офф на своем паркете.

В воскресенье, 30 апреля, состоится третий матч – в тюменском СК «Центральный». Если победитель не будет определен, то четвертый матч пройдет 1 мая. В случае счета в серии 2-2 назначат пятый матч - 6 мая.

На старте плей-офф также поборются «Синара» и «Ухта», «Газпром-Югра» и «Торпедо», «КПРФ» и «Новая генерация». В финал выйдут четыре команды-победителя, сообщает «Вслух.ру».