Специалисты компании «Транснефть – Сибирь» выполнили диагностику резервуара и 633 км нефтепроводов

Фот: «Транснефть – Сибири».

Специалисты АО «Транснефть – Сибирь» провели внутритрубную диагностику 633 км линейной части магистральных нефтепроводов. Это было сделано в первом квартале 2023 года.

Как пояснили в пресс-службе компании, исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами собственной разработки ПАО «Транснефть» – ультразвуковыми, магнитными и комбинированными дефектоскопами. С помощью такого оборудования можно своевременно и с высокой точностью выявлять дефекты коррозии, расслоения стенок трубопроводов, а также определять наличие дефектов сварных швов.

Фото:«Транснефть – Сибири».

Кроме того, в первом квартале 2023 года специалисты провели диагностику одного вертикального стального резервуара НПС «Александровская» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов. Резервуар обследовали неразрушающими методами контроля, применяя ультразвуковые, магнитные и рентгеноскопические диагностические приборы. По результатам обследования принято решение о проведении ремонтных работ.

Всего в 2023 году в планах у предприятия выполнить внутритрубную диагностику 76 участков трубопроводов общей протяженностью более 5 тыс. км.

Мероприятия выполняются в соответствии с комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов. Плановые работы по оценке технического состояния нефтетранспортного оборудования позволяют своевременно устранять возможные дефекты, тем самым поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных трубопроводов.