В Тюмени 22 апреля 2023 года весь день будет идти дождь

Погода в Тюмени на 22 апреля Фото: Вера Зенина

В субботу, 22 апреля, тюменцев ожидает теплый, но пасмурный день. С самого утра небо будет затянуто серыми тучами и пойдет дождь, а к вечеру ливень лишь наберет обороты.

Днем столбики термометров покажут +14 градусов, к вечеру температура опустится до +11, а ночью похолодает до +7.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, днем возможны порывы до 16 м/с.

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