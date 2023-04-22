В Тюмени 22 апреля 2023 года весь день будет идти дождь

Погода в Тюмени на 22 апреля
Фото: Вера Зенина
В субботу, 22 апреля, тюменцев ожидает теплый, но пасмурный день. С самого утра небо будет затянуто серыми тучами и пойдет дождь, а к вечеру ливень лишь наберет обороты.
Днем столбики термометров покажут +14 градусов, к вечеру температура опустится до +11, а ночью похолодает до +7.
В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, днем возможны порывы до 16 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже:
Фото: МЧС Росси по Тюменской области