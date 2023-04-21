В Тюмени составили расписание 78 дачных маршрутов на 2023 год

График работы этих рейсов уже составили в городской администрации. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области с 29 апреля начнут работу 58 садовых межмуниципальных маршрутов в будние дни, а также 78 – в выходные. График работы этих рейсов уже составили в городской администрации, рассказали в пресс-службе мэрии в пятницу, 21 апреля 2023 года.

– Ежегодно старт сезонных маршрутов приходится на последние выходные апреля. Актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе Расписание, а также найти в ближайших выпусках тюменских газет, – сообщают в администрации Тюмени.

С полным расписанием движения садовых маршрутов в сезоне 2023 года можно познакомиться здесь. Оно составлено на четыре временных периода: весенний, летний и два осенних.