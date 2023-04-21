В Тюмени с 30 апреля 2023 года перекроют улицу Станкостроителей из-за возложения цветов к мемориалу

Тюменским автомобилистам предлагают объехать закрытый участок дороги через Советскую, Республики и Профсоюзную. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени дважды за неделю перекроют транспортное движение по улице Станкостроителей из-за возложения цветов, а также гирлянд и венков на мемориальный комплекс «Память». Об этом сообщили в Информационном центре правительства по Тюменской области.

Так, по данным властей, дороги перекроют от Профсоюзной до дома №83а на Республики. Ограничения вступают в силу 30 апреля до 1 мая, а также 7 мая 2023 года. Транспортное движение на Станкостроителей перекроют с 21:00 до 16:00, а 7 мая – с 21:00 до 12:00.

Дороги перекроют от Профсоюзной до дома №83а на Республики. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменским автомобилистам предлагают объехать закрытый участок дороги через Советскую, Республики и Профсоюзную.