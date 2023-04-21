Молодой парень угодил под фуру на трассе Тюмень – ХМАО, уходя от столкновения с псом

Фото: соцсети.

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск водитель легкового автомобиля влетел под фуру, пытаясь объехать перебегавшую автомагистраль собаку. Кадрами жуткого происшествия поделились очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Накануне вечером на 19-м километре трассы пострадал человек.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель легковой машины ВАЗ-2119 со стажем вождения менее года хотел уйти от столкновения с животным. Сообщается, что 19-летний парень является жителем села Каскара.

– Водитель автомобиля ВАЗ-2119, уходя от столкновения с перебегавшей дорогу собакой, допустил столкновение с грузовым транспортным средством КамАЗ. В результате происшествия автомобилист получил травмы, его госпитализировали в больницу, – рассказали редакции «КП»–Тюмень» в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Молодой человек получил серьезные травмы. Предварительно, сейчас его состояние оценивается, как тяжелое. Он был помещен в реанимацию. Водитель фуры не пострадал.

Напомним, Тюменская область оказалась в десятке российских регионов, где зарегистрировано большее количество аварий. Число дорожно-транспортных происшествий в регионе в первом квартале 2023 года увеличилось почти на 28% по сравнению с данным за предыдущий год.