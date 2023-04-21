Резко изменилось состояние тяжелого пациента, который упал с балкона в Тюмени

В тюменском микрорайоне Ямальский-2 обрушился балкон вместе с кирпичной кладкой. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцу, который упал вместе с балконом на улице Обдорской, 7 в микрорайоне Ямальский-2, стало лучше. Врачи перевели его в профильное отделение из реанимации. Изначально мужчину госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии, почти неделю медики боролись за его жизнь.

Появились первые успехи, о них рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень».

– Пациент переведен в профильное отделение. Состояние – средней степени тяжести, – уточнили по запросу журналиста в депздраве Тюменской области.

Напомним, в тюменском микрорайоне Ямальский-2 обрушился балкон вместе с кирпичной кладкой, мужчина упал на землю с высоты третьего этажа. Трагедия произошла 18 апреля 2023 года. Скорую медицинскую помощь вызвали прохожие. На место происшествия приехали врачи и экстренно доставили пациента в реанимацию.

Добавим, место обрушения огородили сразу красной лентой, а рабочие приступили к устранению неполадок.