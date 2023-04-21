25 тысяч квартир в новостройках оборудуют системами умного дома

Фото: Андрей Быданов.

Более 25 тысяч квартир в проектах федерального застройщика «Страна Девелопмент» будут оборудованы системой «умный дом» в течение ближайших трех лет. Речь идет о строящихся объектах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. Системы предоставит компания-разработчик решений для создания умных зданий Ujin.

«Страна Девелопмент» создает умные квартиры по единому стандарту: во всех проектах застройщика система «умный дом» в базовой комплектации предоставляет жителям возможность управления электрической нагрузкой в квартире прямо со смартфона и обеспечивает защиту от аварийных ситуаций. Так, в случае протечки система мгновенно ее обнаружит и обезопасит квартиру, а линии электропитания можно будет разделить на отключаемые и неотключаемые и управлять ими дистанционно через единое мобильное приложение «Моя страна».

Кроме того, в приложении можно настраивать работу систем, создавать сценарии «умного дома», а также управлять не только устройствами Ujin, но и оборудованием и даже бытовой техникой от других производителей. Например, можно дополнительно купить умный чайник, умный термостат для теплого пола и радиаторов и другие полезные в быту устройства.

– Сегодня наличие системы «умный дом» становится не просто очередной «фишкой» застройщика, а необходимым стандартом качества жилого комплекса. Мы видим, что для наших клиентов эта функция очень важна, так как является дополнительной гарантией безопасности, комфорта и спокойствия. Мы ценим компанию Ujin за качественный продукт и планируем долгосрочное сотрудничество в рамках установки систем «умный дом» в 25 тысячах наших квартир во четырех регионах присутствия в течение ближайших трех лет, – комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Фото: Андрей Быданов.

– Мы наблюдаем новый тренд — всё больше застройщиков обращают свое внимание на создание комфортного и технологичного пространства для жизни в квартире и выбирают установку умных устройств как базу. «Страна Девелопмент» — пример компании, которая одной из первых увидела ценность квартирной автоматизации. Более того, благодаря открытому API платформы Ujin застройщик реализовал раздел управления умным домом в собственном мобильном приложении. В результате мы уже поставили и запустили устройства «умного дома» для 1500 квартир в ЖК «Домашний» и ЖК «Сердце Сибири» в Тюмени. На следующие три года запланирована масштабная работа по оборудованию еще 25 тысяч квартир на объектах застройщика в четырех городах России, – отмечает Светлана Перминова, директор Ujin.

Справка

«Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в ТОП-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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