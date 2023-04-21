Подробный график отключений коммунальных услуг будет сформирован к концу апреля 2023 года. Фото: Архив "КП"

В Тюмени с 15 мая 2023 года начнется сезон без горячей воды. В первую очередь под отключения попадут жители многоквартирных домов в микрорайоне КПД.

Напомним, подробный график отключений коммунальных услуг будет сформирован к концу апреля 2023 года и опубликован на официальном сайте УСТЭК.

– Приостановление оказания коммунальных услуг определено с 15 мая. Информация об ограничениях подачи горячего водоснабжения в летний период будет размещена на официальном сайте УСТЭК до конца апреля, – заявил заместитель технического директора по эксплуатации УСТЭК Сергей Мозгонов.

Напомним, сезон опрессовок в регионе начнется с 16 мая 2023 года. Мероприятия проходят в несколько этапов. Как правило, отключения длятся от 12 дней до двух недель.