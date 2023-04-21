Выпускник ТВВИКУ заплатит 241 тысячу рублей за невыполнение контракта

В 2020 году после окончания обучения парень был отправлен на службу в войсковую часть. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Суд в Тюменской области рассмотрел гражданское дело по иску военного прокурора и войсковой части в интересах РФ к выпускнику ТВВИКУ о взыскании средств, потраченных на военную подготовку.

В материалах суда указано, что в 2020 году после окончания обучения парень был отправлен на службу в войсковую часть, но год назад его уволили в запас из-за невыполнения условий контракта, который с ним заключили на первом курсе обучения в вузе.

– Соответственно, по условиям этого же контракта, он обязан возместить причиненный государству ущерб, а именно возместить средства федерального бюджета, затраченные на его военную подготовку, которые составляют 241 195 рублей, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования военного прокурора.