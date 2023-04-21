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НовостиЗдоровье21 апреля 2023 6:26

В тюменской областной больнице № 1 назначили нового главврача

Иван Борисович работает врачом-торакальным хирургом
Серафима Краснова
В областную клиническую больницу №1 включает в себя 6 медицинских центров, а также три консультативных поликлиники.

В областную клиническую больницу №1 включает в себя 6 медицинских центров, а также три консультативных поликлиники.

Фото: Татьяна Коркина

Иван Попов возглавил областную клиническую больницу № 1 в Тюмени. Назначение произошло сегодня, 21 апреля 2023 года. Иван Борисович работает врачом-торакальным хирургом, является кандидатом медицинских наук и депутатом Тюменской городской думы.

– За плечами Ивана Попова более 30 лет профессионального стажа. 15 лет был главным врачом и генеральным директором медико-санитарной части «Нефтяник». На протяжении 10 лет представлял областной департамент здравоохранения как главный внештатный специалист по торакальной хирургии, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Иван Борисович работает врачом-торакальным хирургом.

Иван Борисович работает врачом-торакальным хирургом.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, областная клиническая больница № 1 включает в себя 6 медицинских центров, а также три консультативных поликлиники.