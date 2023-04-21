В тюменском селе Уват мостки на переправе через Иртыш сорвало, когда там находились люди

В селе Уват произошло ЧП: мостки с переправы вместе с людьми уплыли. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области снова сорвало мостки на переправе через Иртыш. Временная переправа через реку развалилась на куски. Во вторник, 18 апреля 2023 года, в селе Уват произошло ЧП: мостки с переправы вместе с людьми уплыли, рассказали тюменцы в социальных сетях.

Люди отмечают, что в этот момент на мостках находилась пара, им пришлось прыгать в ледяную воду.

– Главная переправа через реку Иртыш. С левого берега старого Увата уплыли пешеходные мостки. Люди не смогли перебраться на берег, могли просто утонуть. Хорошо, что парень спас девушку, – пишут местные жители.

Редакция «КП»–Тюмень» не смогла дозвониться до приемной администрации Уватского района.