Названы сроки обновления дорожной разметки в Тюмени к лету

Дата дорожных работ привязана к погодным условиям. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени к лету обновят дорожную разметку. Автолюбители пишут претензии относительно качества дорог после зимы. В частности, водители недовольны отсутствием разметки, особенно в центре города, где плотность автомобильного движения больше, чем в других округах Тюмени. В городской администрации сообщили, что разметку обновят скоро, как только температура воздуха станет приемлемой.

– Обновление горизонтальной дорожной разметки с применением краски в центральной части города планируется выполнить в скором времени. Нужна устойчивая теплая температура и отсутствие дождя и снега. Нанесение продолжится согласно плану-графику. Точную дату гражданам мы сообщим позже. Она привязана к погодным условиям, – сообщила председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина редакции «КП»–Тюмень».

Отметим, согласно открытым интернет-источникам, период нанесения дорожной разметки зависит от качества и вида краски. Например, эмаль-краска наносится при температуре воздуха на улице от +10 до +35 градусов. В то же время термопластик нужно наносить при температуре воздуха от +15 градусов.

Напомним, в Тюмени на пересечении обхода с улицей Мельникайте до 1 августа 2023 года появится съезд.